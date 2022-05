Ile będzie kosztować odbudowa Ukrainy? "Nie mówimy tu o milionach, ale o bilionach"

W środę agencja Reuters opublikowała rozmowę z prezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wernerem Hoyerem. "Najwyższy urzędnik europejski poparł plan odbudowy Ukrainy w stylu (planu) Marshalla o wartości wielu bilionów euro, wykorzystując siłę kredytową UE do tego, co według niego musi być globalnym wysiłkiem ratunkowym" - napisał Reuters.

Ile będzie kosztować odbudowa Ukrainy?

Odnosząc się do potrzeby stworzenia podobnego do planu Marshalla programu odbudowy Ukrainy, Hoyer powiedział Reutersowi, że koszty odbudowy kraju były omawiane na ostatnich spotkaniach w ONZ, Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Banku Światowym w Waszyngtonie.

- Jest to wyzwanie dla całego wolnego świata, aby upewnić się, że to (wsparcie) zostanie udzielone. Przywódcy polityczni muszą podjąć decyzję tak szybko, jak to możliwe. Myślę jednak, że potrzebujemy struktury, która będzie skierowana do globalnej publiczności, a nie tylko do podatników w Unii Europejskiej - powiedział Hoyer.