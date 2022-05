"Gerhard Schroeder kończy coś, czego nie powinien był zaczynać"

czytaj dalej

Rubel jest coraz droższy. W piątek rosyjska waluta umocniła się względem euro do najwyższego poziomu od czerwca 2015 roku, a na parze do dolara obserwowaliśmy najwyższy poziom od marca 2018 roku. Zdaniem analityków rubel jest silniejszy w związku z przygotowaniami części firm do zapłaty za gaz w rublach oraz kontrolą kapitału nałożoną przez Moskwę tuż po inwazji na Ukrainę.