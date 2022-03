Sprzedaż rosyjskiego gazu. Putin zapowiada zmiany dla "nieprzyjaznych krajów"

Władimir Putin o eksporcie gazu ziemnego

Zapowiedział przy tym zmiany w płatnościach za gaz ziemny. - Zdecydowałem o podjęciu działań mających na celu jak najszybsze zmiany w płatnościach za gaz ziemny, by był sprzedawany do tak zwanych "nieprzyjaznych krajów" w rublach rosyjskich - wyjaśnił rosyjski przywódca.

Rosyjski przywódca zwrócił się przy tym do rządu i banku centralnego, by przedstawiły odpowiednie rozwiązania, które pozwolą na wprowadzenie zapowiadanych zmian w życie w ciągu tygodnia. Zapowiedział też, że Gazprom otrzyma polecenie wprowadzenia odpowiednich zmian w kontraktach gazowych.

Import gazu z Rosji do Polski

Z analizy przygotowanej przez Forum Energii wynika, że Polska w 2020 roku wydobyła blisko 5 mld m3 gazu ziemnego, co odpowiada jednej czwartej krajowego zużycia. Pozostałą część zapotrzebowania uzupełnia import. "Obecnie 55 proc. sprowadzanego do Polski gazu pochodzi z Rosji" - podało Forum Energii. Tymczasem - jak wskazał think tank - przepustowość Baltic Pipe wyniesie do 10 mld m3, czyli tyle, ile obecnie co roku kupujemy surowca od Gazpromu.