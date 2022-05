Dostawy części gazu do Europy zostaną wstrzymane. Ukraina straciła kontrolę nad ważną stacją

Operator ukraińskiego systemu gazowego GTSOU poinformował, że od środy wstrzymuje część przesyłu gazu do Europy. Powodem jest utrata kontroli nad stacją Sochranowka w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zagrożone są dostawy blisko jednej trzeciej gazu z Rosji do Europy.

Ukraiński operator GTSOU we wtorkowym komunikacie powołał się na wystąpienie siły wyższej, która "uniemożliwia kontynuację transportu gazu przez stację Sochranowka i stację Nowopskow znajdujące się na terytorium okupowanym we wschodniej Ukrainie".

Zgodnie z zapowiedziami w środę od godz. 7.00 zostanie wstrzymany przesył gazu przez stację Sochranowka. Operator poinformował, że decyzja dotknie prawie jednej trzeciej dostaw surowca do Europy przez Ukrainę (do 32,6 mln metrów sześciennych dziennie) .

Gazprom odpowiada

Ukraiński operator przekazał, że "aby w pełni i zgodnie z warunkami umowy wypełnić zobowiązania tranzytowe wobec partnerów europejskich", możliwe jest przesunięcie niedostępnej zdolności przesyłowej z Sochranowki do punktu Sudża znajdującego się na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę".

Do tych zapowiedzi odniósł się Gazprom, o czym napisała agencja Reutera. Rosyjski koncern poinformował, że nie ma technologicznej możliwości przekierowania przesyłu gazu na Ukrainę do nowego punktu. Spółka dodała, że nie widzi żadnych dowodów na istnienie siły wyższej ani przeszkód do kontynuowania dotychczasowej działalności.