"Wprowadzony został zakaz transakcji". Gazprom o transporcie gazu przez Polskę

Gazprom poinformował w czwartek, że nie będzie mógł eksportować gazu przez Polskę gazociągiem Jamał-Europa. To efekt sankcji nałożonych przez Moskwę między innymi na spółkę EuRoPol GAZ, właściciela polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa.

"Wprowadzony został zakaz transakcji i płatności na rzecz podmiotów objętych sankcjami" - poinformował Gazprom w oświadczeniu, cytowanym przez Agencję Reutera. "Dla Gazpromu oznacza to zakaz korzystania z gazociągu należącego do EuRoPol GAZ do transportu rosyjskiego gazu przez Polskę" - dodał rosyjski koncern energetyczny.