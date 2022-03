Putin: dekret o płatności za gaz w rublach podpisany. Niemiecki minister odpowiada

- Aby kupować rosyjski gaz ziemny, muszą oni (nabywcy - red.) otworzyć konta w rublach w rosyjskich bankach. To właśnie z tych kont będą dokonywane płatności za dostarczany od jutra (1 kwietnia - red.) gaz - powiedział Putin w wystąpieniu telewizyjnym.

- Jeśli takie płatności (w rublach) nie zostaną zrealizowane, uznamy to za niewywiązywanie się nabywców ze zobowiązań, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Nikt nie sprzedaje nam niczego za darmo i my również nie zamierzamy działać charytatywnie. To znaczy, że istniejące kontrakty zostaną wstrzymane - powiedział prezydent Rosji.