Kreml pracuje nad zmianami w płatnościach za gaz. Podano termin

Rosja zapowiedziała, że do czwartku opracuje rozwiązania, które sprawią, że zagraniczne firmy będą płacić za gaz w rublach. Zwiększa to prawdopodobieństwo zakłóceń w dostawach surowca, ponieważ Zachód odrzucił żądania Moskwy dotyczące zmian w płatnościach - podała agencja Reutera.

Władimir Putin w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że "nieprzyjazne" kraje będą płaciły za rosyjski gaz w rublach . Agencja Reutera podawała, że lista obejmuje Stany Zjednoczone, kraje Unii Europejskiej, Wielką Brytanię, Japonię, Kanadę, Norwegię, Singapur, Koreę Południową, Szwajcarię i Ukrainę. Taka zapowiedź wzmocniła rubla po tym, jak wcześniej spadł do rekordowo niskiego poziomu w reakcji na sankcje nałożone na Rosję.

- Nikt nie będzie dostarczał gazu za darmo, jest to po prostu niemożliwe, a płacić za niego można tylko w rublach - powiedział we wtorek dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Według stanu na 27 stycznia br. sprzedaż gazu ziemnego przez Gazprom do Europy i innych krajów była rozliczana głównie w euro. Ponad połowa sprzedaży (58 proc.) jest rozliczana w euro, 39 proc. - w dolarach i zaledwie 3 proc. - w rublach.

Zachód odrzuca żądanie Rosji

Kraje G7 wezwały firmy, by nie zgadzały się na płatności w rublach. - Jest to stanowisko, które podzielamy i pod którym podpisał się nasz komisarz ds. energii - powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej.