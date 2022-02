Francja zapowiada kolejne sankcje na Rosję. Chce odbierać majątek oligarchom

Wczoraj zdecydowaliśmy się na szereg nowych sankcji na Rosję. Będzie to trzeci pakiet sankcji gospodarczych - zapowiadają cytowani przez Reutersa przedstawiciele francuskiego rządu. Dodają, że prowadzą pełną inwentaryzację rosyjskich aktywów finansowych, w tym dóbr luksusowych, które również mają zostać przejęte.

- Wczoraj zdecydowaliśmy się na szereg nowych sankcji. Będzie to trzeci pakiet sankcji gospodarczych - powiedział cytowany przez Agencję Reutera francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian.

Francja zapowiada kolejne sankcje - też na dobra luksusowe

- Kontynuujemy pełną inwentaryzację aktywów finansowych: nieruchomości, jachtów, luksusowych pojazdów, które należą do Rosjan objętych sankcjami europejskimi. Zidentyfikujemy również wszystkich Rosjan, którzy mają aktywa we Francji, które mogłyby zostać dodane do listy sankcji europejskich ze względu na ich związki z rządzącymi w Rosji. Będziemy mieli narzędzia, aby przejąć wszystkie te aktywa - zapowiedział francuski minister finansów Bruno Le Maire po spotkaniu z prezydentem Emmanuelem Macronem i innymi ministrami rządu.