Facebook zablokowany w Rosji

Roskomnadzor - rosyjski organ nadzorujący media - zablokował Facebooka w Rosji. Wcześniej Facebook - po rosyjskiej inwazji na Ukrainę - ograniczył dostęp do propagandowych prokremlowskich mediów takich jak RT i Sputnik.

Roskomnadzor zablokował Facebooka w Rosji

Roskomnadzor stwierdził, że od października 2020 roku Facebook miał 26 przypadków dyskryminacji rosyjskich mediów, z dostępem ograniczonym do kanałów wspieranych przez państwo, takich jak RT i agencja informacyjna RIA. Przed tygodniem Roskomnadzor poinformował, że "częściowo ogranicza" dostęp do Facebooka, aby "chronić rosyjskie media".

Firma Meta nie przekazała od razu komentarza do piątkowej decyzji rosyjskiego organu - podał Reuters.

Właściciel Facebooka poinformował w tym tygodniu, że ograniczył dostęp do RT i Sputnika w całej Unii Europejskiej i na całym świecie zmniejszał liczbę treści na Facebooku i na Instagramie, które należały do rosyjskich państwowych organizacji, a także postów zawierających linki do tych organizacji na Facebooku - przekazała Agencja Reutera.