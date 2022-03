Szefowa banku centralnego chciała podać się do dymisji, ale Putin powiedział "nie"

Elwira Nabiullina chciała odejść z banku centralnego

Ekonomiści spodziewają się inflacji na poziomie nawet 25 proc. To poziom niewidziany w Rosji od 1998 roku. Bank JP Morgan szacuje, że rosyjska gospodarka skurczy się w drugim kwartale o 35 proc. Z kolei bank Goldman Sachs obniżył prognozę wzrostu rosyjskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) na rok 2022 do -10 procent.

Nabiullina w krótkim nagraniu skierowanym do pracowników banku centralnego 2 marca określiła obecną sytuację gospodarczą jako "ekstremalną". Przed Rosją stoi bowiem widmo niewypłacalności. - Nie ma nadziei na to, że bank centralny powróci do swojej dawnej polityki - powiedział Siergiej Guriew, ekonomista w Sciences Po Paris. Guriew, który w 2013 roku uciekł do Paryża i pełnił funkcję głównego ekonomisty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, zna Nabiullinę od około 15 lat.