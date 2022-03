Decathlon zawiesza działalność w Rosji. Z powodu zaopatrzenia

Sieć odzieżowo-sportowa Decathlon poinformowała we wtorek, że zawiesza swoją działalność w Rosji. Decathlon podał w komunikacie, że "warunki dostaw nie są już spełniane, aby kontynuować działalność w Rosji w związku z respektowaniem sankcji międzynarodowych". Decathlon precyzuje, że będzie nadal wspierać "2500 rosyjskich członków zespołu, z których niektórzy są zaangażowani w działalność firmy od 2006 roku". Marka Decathlon należy do Grupy Mulliez Family Association, właściciela sieci Auchan i Leroy Merlin, które nadal utrzymują swoją działalność w Rosji mimo apeli ukraińskiego rządu do ich bojkotu i natychmiastowego opuszczenia Rosji.