Jacht rosyjskiego miliardera skonfiskowany w Hamburgu

Jacht Usmanowa skonfiskowany

Waży 15 917 ton i jest to największy na świecie jacht motorowy pod względem tonażu brutto i zazwyczaj obsługuje go załoga składająca się z 96 osób. Dilbar szczyci się największym basenem, jaki kiedykolwiek zainstalowano na jachcie, a także dwoma lądowiskami dla helikopterów, sauną, salonem kosmetycznym i siłownią. Może pomieścić do 24 osób w 12 apartamentach.