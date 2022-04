Australia nakłada kolejne sankcje na Rosję

czytaj dalej

W pewnym momencie trzeba zastosować terapię i bardzo bolesną i bardzo kosztowną. To właśnie teraz obserwujemy w Polsce - powiedziała na antenie TVN24 ekonomistka i autorka projektu Ciekaweliczby.pl. Alicja Defratyka. Zdaniem ekspertki działania Rady Polityki Pieniężnej dotyczące podwyżek stop procentowych były opóźnione. - To można trochę porównać do pacjenta, który nie pójdzie do lekarza, nie będzie się badał, wie, że jest chory, ale będzie go unikał, bo może samo przejdzie - stwierdziła.