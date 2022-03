Rosyjski miliarder ostrzega przed kryzysem żywnościowym. "Pilnie potrzebujemy pokoju"

Andriej Melniczenko wskazał, że wojna "już doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen nawozów, na które rolnicy nie mogą już sobie pozwolić". Jak stwierdził, łańcuchy dostaw żywności, które już zostały zakłócone przez COVID-19, są teraz jeszcze bardziej zagrożone. "Teraz doprowadzi to do jeszcze wyższej inflacji żywności w Europie i prawdopodobnie do niedoborów żywności w najbiedniejszych krajach świata" - ocenił biznesmen.