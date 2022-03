Włochy zajęły kolejne aktywa najbogatszego Rosjanina

Włochy zajęły luksusowy kompleks nieruchomości położony na Sardynii, należący do rosyjskiego biznesmena Aleksieja Mordaszowa - poinformowało w piątek biuro premiera. Nieruchomości są wyceniane na około 105 milionów euro.

Operacja ta jest częścią szeroko zakrojonych działań Zachodu po inwazji na Ukrainę. Sankcje przewidują zamrożenie aktywów należących do bogatych Rosjan powiązanych z Władimirem Putinem.

Już po raz drugi w tym miesiącu we Włoszech zajęto aktywa należące do Mordaszowa, uważanego za najbogatszego Rosjanina. 4 marca Gwardia Finansowa zatrzymała jego jacht Lady M, którego długość wynosi około 65 metrów. Jednostka kosztowała 65 mln euro.

56-letni Mordaszow, to potentat w rosyjskiej branży hutniczej i górniczej. Jest większościowym udziałowcem Siewierstalu - największej rosyjskiej firmy stalowej. Magazyn "Forbes" w 2021 roku umieścił go na 51. miejscu na liście najbogatszych osób na świecie. Jego majątek był wyceniany na 29,1 mld dolarów. Było to najwyższe miejsce wśród wszystkich Rosjan ujętych na liście "Forbesa". Pierwszą trójkę uzupełnili Władimir Potanin oraz Władimir Lisin.