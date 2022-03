Szef Gazpromu napisał list do pracowników. Wzywa do jedności

czytaj dalej

Zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK poinformował, że do przywrócenia pozostało pięć ostatnich centrów sterowania ruchem. Od 4 rano trwa awaria sterowania ruchem kolejowym w Polsce. Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński poinformował w czwartek po południu, że "nic nie wskazuje na to, że doszło do ataku hakerskiego".