Rezerwują mieszkania na Ukrainie, ale nie planują przyjeżdżać. "Zaskakujące i w tej chwili bardzo pomocne"

Ukraińscy użytkownicy serwisu Airbnb, którzy oferują wynajem swoich mieszkań, w ostatnich dniach są zalewani rezerwacjami od ludzi z całego świata. Nie planują oni jednak przyjazdu. Jest to bowiem część kampanii, zainicjowanej w mediach społecznościowych, mającej na celu pomoc finansową Ukraińcom po rosyjskiej inwazji na ten kraj.

Pomoc dla Ukrainy

Wśród osób wynajmujących mieszkanie jest Wołodymyr Bondarenko, którzy obecnie spędza większość dnia w swoim mieszkaniu w Kijowie. Pomiędzy nasłuchiwaniem syren alarmowych i wysyłaniem wiadomości do rodziny, wymienia również wiadomości z wieloma użytkownikami Airbnb, którzy rezerwują pobyt w jego jednopokojowym mieszkaniu w sercu ukraińskiej stolicy.

- Dzisiaj pojawiło się ponad 10 rezerwacji. To było zaskakujące i w tej chwili jest bardzo pomocne - powiedział 36-letni Bondarenko w rozmowie z CNN. Jak poinformował, planuje wydać te pieniądze na pomoc innym obywatelom Ukrainy, którzy bardziej potrzebują wsparcia w tym czasie.

Organizatorzy kampanii namawiają do rezerwowania noclegów w możliwie najszybszym terminie. Serwis zazwyczaj wypłaca bowiem pieniądze około 24 godziny po zameldowaniu się gościa.

Anne Margaret Daniel z Nowego Jorku zarezerwowała dwudniowy pobyt w historycznej części Kijowa. Mieszkanie z dwiema sypialniami jest zarezerwowane na kilka najbliższych miesięcy. "Mam nadzieję, że ty i twoje piękne mieszkanie jesteście bezpieczni i ta straszna wojna się skończy (...), a Ukraina jest bezpieczna" - napisała Daniel w wiadomości skierowanej do gospodarza mieszkania. "Pewnego dnia przyjadę i zobaczę was (...). Niech Bóg was błogosławi i niech Bóg będzie z wami, z waszym miastem, z waszym krajem" - dodała.