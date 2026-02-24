Logo TVN24
Ze świata

To sprawi, że Rosjanie wyjdą na ulicę?

Władimir Putin
Radosław Sikorski o blokowaniu sankcji dla Rosji przez Węgry
Większość Rosjan pozostaje bierna wobec trwającej wojny w Ukrainie, co można odczytywać jako milczące przyzwolenie dla działań Kremla - uważa rosyjski politolog Iwan Preobrażeński. Jego zdaniem jeśli Rosjanie mieliby zacząć protestować, to byłoby to związane z sytuacją gospodarczą, a nie z przebiegiem wojny.

Ekspert, który mieszka poza Rosją, ocenił, że w trakcie czterech lat wojny zmiany w postawie społeczeństwa rosyjskiego są minimalne.

"60-70 procent ludności"

- Około 15 procent ludności aktywnie popiera agresję, zbiera fundusze, organizuje jakieś grupy wolontariuszy, jeździ pomagać na froncie i opowiada się za kontynuacją wojny do zwycięskiego końca. Mniej więcej tyle samo - od 12-15 procent - wypowiada się przeciwko wojnie. Przestali oni w praktyce występować publicznie, ale nawet państwowe ośrodki socjologiczne - nawet biorąc pod uwagę to, że nie jest to oczywiście żadna socjologia i większość ludzi odmawia odpowiedzi - odnotowują, że mniej więcej taka liczba ludzi mówi, że raczej jest przeciwko wojnie - powiedział Preobrażeński.

Podkreślił też, że "jest około 60-70 procent ludności, które jest absolutnie bierne, które stara się nie dostrzegać, że trwa wojna".

"W istocie oni popierają wojnę"

Jego zdaniem tę grupę można umownie zaliczać do zwolenników wojny, dlatego, że ludzie ci nie występują przeciwko niej. - W istocie oni popierają wojnę. Wielu z tych ludzi przekształciło się w ciągu tych czterech lat w jej beneficjentów - powiedział Preobrażeński. Są to, jak dodał, ludzie, którzy mają krewnych na froncie, pracownicy przedsiębiorstw pracujących na rzecz wojny, przedstawiciele biznesu, który świadczy usługi na rzecz wojny.

- Pojawiła się nowa grupa tych, którzy aktywnie popierają wojnę, nie bardzo duża, ale aktywna - to grupa tych, którzy żyli poniżej progu ubóstwa, a teraz raptownie poprawili swój poziom życia dzięki pieniądzom otrzymanym na wojnie, są to głównie rodziny najemników biorących udział w wojnie po stronie rosyjskiej - powiedział politolog. Ich liczbę ocenił na 3-4 procent.

Za jedyną istotną zmianę w ciągu czterech lat wojny Preobrażeński uznał to, że w 2025 roku, gdy pojawiła się - jak podkreślił - "imitacja rozmów ze strony Rosji", wzrosła liczba Rosjan popierających zakończenie wojny. - Tych 60-70 procent przestało bać się myśleć o tym, że wojna może się zakończyć, ale nie przeszło przez to do szeregów jej przeciwników - zastrzegł.

"Zachodzą istotne zmiany"

Dość poważne zmiany nastąpiły, jego zdaniem, jeśli chodzi o gospodarkę Rosji i jej zasoby militarne. - Pod koniec 2025 i na pewno w 2026 roku zaczęły się te strukturalne zmiany w gospodarce, które prognozowano jeszcze w 2022 roku. (...) Władze Rosji zaczęły bardzo ostro wydobywać fundusze od ludności, biznesu, podnosić podatki, zmniejszać świadczenia socjalne. To zaczyna prowadzić do wzrostu niewypłacanych pensji, do niezadowolenia, strajków. Na razie to wszystko nie może wpłynąć na sam przebieg wojny, ale jest jasne, że zachodzą istotne zmiany w gospodarce i one mogą wpłynąć na ten przebieg - ocenił Preobrażeński.

Rosji, jak dodał, nie brakuje obecnie broni, w wyniku inwestowania ogromnych funduszy w przemysł zbrojeniowy. Natomiast traci ona na wojnie "więcej żołnierzy, niż może sobie realnie pozwolić".

- Przez wszystkie te lata udawało się ten problem rozwiązać dzięki najemnikom, nie tylko rosyjskim, ale i zagranicznym, nawet dzięki zaangażowaniu wojskowych z Korei Północnej, ale ogółem ten problem utrzymuje się, jak i ryzyko nowej mobilizacji - uznał ekspert.

Protesty tylko w razie kryzysu

Ewentualne protesty, gdyby miały się pojawić, jego zdaniem nie miałyby związku z przebiegiem wojny.

- Protesty mogą pojawić się w tym momencie, gdy pojawią się poważne problemy gospodarcze i jeśli do nich dojdzie nowa masowa mobilizacja - oficjalna, a nie jak teraz - ukryta, jeśli przestanie działać część przemysłu, bo jej funkcjonowanie stanie się niemożliwe np. z powodu braku pieniędzy albo siły roboczej - tłumaczył ekspert.

- Jedyny możliwy czynnik protestu, to czynnik ekonomiczny, może społeczno-ekonomiczny - podkreślił.

Pytany o to, czy w kolejnym roku wojny mogą pojawić się istotne zmiany, ekspert uznał, że najważniejszą byłoby rozpoczęcie realnych negocjacji.

- Biorąc pod uwagę to, na ile pogarsza się sytuacja gospodarcza, to choć to mało prawdopodobne, ale jest jednak niewielka nadzieja, że władze rosyjskie będą musiały przejść od imitowanych do prawdziwych negocjacji pokojowych i do poszukiwania jakiegoś kompromisu - powiedział Preobrażeński.

"Takich ludzi trzeba sztucznie stwarzać"

Potencjalnie może pojawić się - jego zdaniem - "ostry niedobór najemników na froncie".

- Wówczas Rosja będzie musiała jakoś rozwiązać ten problem. W 2023, 2024 i 2025 roku udało się jej go rozwiązać bez ogłoszenia nowej mobilizacji. Być może również teraz (władze) coś wymyślą, chociaż coraz trudniej jest im znajdować ludzi gotowych brać broń do ręki. Ogółem odnosi się wrażenie, że właśnie dlatego (władze) balansują m.in na tych problemach gospodarczych: potrzebują ludzi, którzy już nie będą mieli pieniędzy, będą 'nowymi ubogimi' zgadzającymi się na to, by za pieniądze iść na wojnę. Takich ludzi trzeba sztucznie stwarzać, ale przy tym w nie bardzo dużej liczbie, by nie doprowadziło to do protestów - podsumował Preobrażeński.

pc

Opracował Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

RosjaUkrainaWojna w Ukrainie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica