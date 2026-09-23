Ze świata Rosja tnie prognozy dla gazu. Spadek o ponad pięć milionów ton Oprac. Wiktor Knowski |

Kosiniak-Kamysz: Rosja eskaluje konflikt z NATO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zgodnie z prognozą produkcja gazu ziemnego w Rosji wyniesie w tym roku 683,1 mld metrów sześciennych, czyli o 5,3 mld mniej, niż przewidywano w majowej prognozie. Nadal będzie jednak wyższa niż 662,7 mld metrów sześciennych wyprodukowanych w 2025 r.

Eksport rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego LNG drogą morską ma wzrosnąć w tym roku do 35 mln ton z 30,3 mln ton w 2025 r., ale nadal będzie o 5,3 mln ton niższy, niż oczekiwano - zaznaczył Reuters. Choć eksport LNG ma nadal rosnąć w kolejnych latach, to wolniej, niż prognozowano.

Spadek eksportu rosyjskiego gazu do Europy

Według obliczeń Reutersa, po zamknięciu ukraińskiego szlaku tranzytowego rosyjski eksport gazu do Europy spadł w ubiegłym roku o 44 proc., do zaledwie 18 mld m sześc., tj. do najniższego poziomu od połowy lat 70. Eksport rosyjskiego gazu rurociągowego do Europy osiągnął szczyt na poziomie około 180 mld m sześc. rocznie w latach 2018-2019.

>>> Ukraina atakuje rafinerie w Rosji. Wołodymyr Zełenski pokazał efekty

Na początku tego miesiąca Reuters informował, że Rosja obniżyła również prognozę wydobycia ropy na 2026 r. do najniższego poziomu od 17 lat oraz zrewidowała w dół prognozy eksportu paliw na ten i przyszły rok w związku z wojną w Ukrainie.