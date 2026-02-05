Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Momentów, w których Rosja miała znaleźć się już pod ścianą, było w ostatnich czterech latach bez liku. Kolejne sankcje uderzające w kluczowy sektor surowcowy, konieczność utrzymywania machiny wojennej, której koszt to nawet 12 miliardów złotych tygodniowo, czy potężne straty ludnościowe - to wszystko miało sprawić, że lada dzień rosyjska gospodarka zacznie się chwiać. "Rosji kończą się pieniądze" - pisały wręcz zagraniczne media.

- Niewątpliwie 2026 rok będzie dla rosyjskich władz trudniejszy niż lata poprzednie - mówi TVN24+ Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego, analityk European Council on Foreign Relations. Jednak zastrzega: największym błędem jest mylenie życzeniowości z faktami.

- Kreml może ciąć wydatki na papierze, ale nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy - dodaje.