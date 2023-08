Gwałtowna podwyżka stóp procentowych. Rosjanie chcą ratować rubla

Rosyjski bank centralny podniósł we wtorek główną stopę procentową o 350 punktów bazowych do 12 procent - podaje agencja informacyjna Reutera. Decyzję podjęto na nadzwyczajnym posiedzeniu.

Zamieszanie z rosyjską walutą

Agencja Reutera zauważa, że decyzja o przyspieszonym zwołaniu rady ekonomistów została podjęta po tym, gdy rubel osłabił się w relacji do dolara do najniższego poziomu od marca 2022 roku. Rosyjska waluta straciła w tym roku prawie 40 procent swojej wartości, przekraczając w poniedziałek psychologiczny poziom 100 rubli za amerykańską walutę.

Po ogłoszeniu decyzji banku centralnego rubel umocnił się nieco do dolara. Po godzinie 10 czasu polskiego za jednego dolara trzeba było zapłacić 97,6 rubla.

Nadzwyczajne posiedzenie

W zeszłym miesiącu rosyjski bank centralny po raz pierwszy od ponad roku podwyższył referencyjną stopę procentową, do poziomu 8,5 proc., a jako przyczynę wskazał rosnącą inflację i osłabienie waluty.

Astronomiczne wydatki na wojnę

Na sytuację Rosji wpływ mają także zachodnie sankcje. Z powodu agresji Rosji na Ukrainę europejskie państwa odwróciły się od rosyjskiego gazu i ropy i importują surowce m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Norwegii. To odcisnęło piętno na finansach Rosji, która jest pod presją rosnących wydatków głównie z powodu działań wojennych.

Jak wynika z rządowego dokumentu, do którego dostęp miała agencja Reutera, Rosja podwoiła swoje wydatki na cele wojskowe w 2023 roku do ponad 100 miliardów dolarów. To jedna trzecia wszystkich wydatków publicznych.