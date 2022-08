Rosja spodziewa się rekordowych dochodów ze sprzedaży energii. Są prognozy

czytaj dalej

To był absolutnie fenomen. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło w takiej skali nigdzie indziej na świecie. Chcemy więc to pokazać - powiedział na antenie TVN24 BiS Kamil Wyszkowski z UN Global Compact Network Poland, odnosząc się do pomocy biznesu przekazanej Ukraińcom. Zachęcił jednocześnie firmy do wypełnienia ankiety, na bazie której ma powstać raport o skali zjawiska. We wrześniu zostanie on zaprezentowany na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych.