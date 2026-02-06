To już 20. cios. "Proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu"

Tusk: polskie granice z Rosją i Białorusią będą najlepiej strzeżone w Europie Źródło: TVN24

- Podczas gdy Ukraina nadal broni się z niezwykłą odwagą na polu walki, Kreml podwaja skalę zbrodni wojennych, celowo atakując domy i infrastrukturę cywilną. Ataki na obiekty energetyczne i systemy grzewcze pozostawiają całe społeczności bez prądu przy ujemnych temperaturach - oświadczyła w piątek przewodnicząca KE.

20. pakiet sankcji UE

Jak zaznaczyła, tak nie zachowuje się państwo dążące do pokoju. - To zachowanie narodu prowadzącego wojnę na wyniszczenie wobec niewinnej ludności cywilnej - podkreśliła.

Von der Leyen oceniła, że Rosja przystąpi do rozmów pokojowych tylko wówczas, gdy zostanie do tego zmuszona. Dlatego - jak dodała - Komisja Europejska zaproponowała nałożenie na Rosję kolejnych sankcji w ramach 20. pakietu. Obejmą one sektor energetyczny, finansowy i handel.

Aby zaproponowane przez KE sankcje weszły w życie, konieczna będzie zgoda wszystkich państw członkowskich. Przewodnicząca Komisji wezwała stolice do szybkiego przyjęcia nowego pakietu. W jej ocenie przyjęcie sankcji w związku ze zbliżającą się czwartą rocznicą rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji w Ukrainie stanowiłoby ważny sygnał, że zobowiązanie UE na rzecz wolnej Ukrainy jest niezachwiane.

Cios w rosyjską ropę

Według von der Leyen całkowity zakaz przewozu rosyjskiej ropy drogą morską utrudni Moskwie znalezienie nabywców i docelowo zmniejszy jej dochody.

- Ponieważ transport morski jest działalnością globalną, proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu we współpracy z partnerami o podobnych poglądach po decyzji G7 - zapowiedziała.

Do tej pory unijne sankcje dotyczyły statków przewożących rosyjską ropę powyżej pułapu ustalonego w ramach sankcji. Teraz zakaz ma obowiązywać niezależnie od tego, po jakiej cenie sprzedawany jest transportowany surowiec. Przewodnicząca KE nie sprecyzowała szczegółów tej propozycji. Z dotychczasowych dyskusji wynika jednak, że zakaz ma obejmować świadczenie jakichkolwiek usług transportowych dotyczących np. ubezpieczenia przewozu i pomocy technicznej.

KE zaproponowała dodanie do listy sankcyjnej kolejnych 43 statków floty cieni, co oznacza, że będzie ona liczyć blisko 640 jednostek. Von der Leyen ogłosiła również obostrzenia dotyczące usług w zakresie usług konserwacji tankowców transportujących rosyjski gaz LNG, a także lodołamaczy.

Banki i kryptowaluty

Dwudziesty pakiet sankcji ma ponadto ograniczyć eksport towarów do Rosji o wartości 360 mln euro - zakazem objęte zostaną traktory, guma i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozszerzony zostanie również zakaz importu z Rosji metali, chemikaliów i minerałów krytycznych o wartości 570 mln euro.

Von der Leyen zapowiedziała wprowadzenie na listę 20 kolejnych rosyjskich banków regionalnych i działania przeciwko kryptowalutom, które Rosja wykorzystuje do obchodzenia sankcji. Jak dodała, na liście znajdzie się także "kilka banków" w krajach trzecich zaangażowanych w handel towarami objętymi sankcjami.

