Ze świata

To już 20. cios. "Proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu"

Ursula von der Leyen
Tusk: polskie granice z Rosją i Białorusią będą najlepiej strzeżone w Europie
Źródło: TVN24
Ursula von der Leyen przekazała, że w 20. pakiecie sankcji wobec Rosji zaproponowano całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską. Komisja Europejska chce też uderzyć w banki i kryptowaluty, które Kreml wykorzystuje do omijania restrykcji.

- Podczas gdy Ukraina nadal broni się z niezwykłą odwagą na polu walki, Kreml podwaja skalę zbrodni wojennych, celowo atakując domy i infrastrukturę cywilną. Ataki na obiekty energetyczne i systemy grzewcze pozostawiają całe społeczności bez prądu przy ujemnych temperaturach - oświadczyła w piątek przewodnicząca KE.

20. pakiet sankcji UE

Jak zaznaczyła, tak nie zachowuje się państwo dążące do pokoju. - To zachowanie narodu prowadzącego wojnę na wyniszczenie wobec niewinnej ludności cywilnej - podkreśliła.

Von der Leyen oceniła, że Rosja przystąpi do rozmów pokojowych tylko wówczas, gdy zostanie do tego zmuszona. Dlatego - jak dodała - Komisja Europejska zaproponowała nałożenie na Rosję kolejnych sankcji w ramach 20. pakietu. Obejmą one sektor energetyczny, finansowy i handel.

Aby zaproponowane przez KE sankcje weszły w życie, konieczna będzie zgoda wszystkich państw członkowskich. Przewodnicząca Komisji wezwała stolice do szybkiego przyjęcia nowego pakietu. W jej ocenie przyjęcie sankcji w związku ze zbliżającą się czwartą rocznicą rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji w Ukrainie stanowiłoby ważny sygnał, że zobowiązanie UE na rzecz wolnej Ukrainy jest niezachwiane.

Cios w rosyjską ropę

Według von der Leyen całkowity zakaz przewozu rosyjskiej ropy drogą morską utrudni Moskwie znalezienie nabywców i docelowo zmniejszy jej dochody.

- Ponieważ transport morski jest działalnością globalną, proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu we współpracy z partnerami o podobnych poglądach po decyzji G7 - zapowiedziała.

Do tej pory unijne sankcje dotyczyły statków przewożących rosyjską ropę powyżej pułapu ustalonego w ramach sankcji. Teraz zakaz ma obowiązywać niezależnie od tego, po jakiej cenie sprzedawany jest transportowany surowiec. Przewodnicząca KE nie sprecyzowała szczegółów tej propozycji. Z dotychczasowych dyskusji wynika jednak, że zakaz ma obejmować świadczenie jakichkolwiek usług transportowych dotyczących np. ubezpieczenia przewozu i pomocy technicznej.

KE zaproponowała dodanie do listy sankcyjnej kolejnych 43 statków floty cieni, co oznacza, że będzie ona liczyć blisko 640 jednostek. Von der Leyen ogłosiła również obostrzenia dotyczące usług w zakresie usług konserwacji tankowców transportujących rosyjski gaz LNG, a także lodołamaczy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Poproszę taką, tylko w kolorze khaki". Garnitury Zełenskiego czekają w szafie na zwycięstwo

"Poproszę taką, tylko w kolorze khaki". Garnitury Zełenskiego czekają w szafie na zwycięstwo

Dawid Rydzek
Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"

Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"

Maja Piotrowska

Banki i kryptowaluty

Dwudziesty pakiet sankcji ma ponadto ograniczyć eksport towarów do Rosji o wartości 360 mln euro - zakazem objęte zostaną traktory, guma i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozszerzony zostanie również zakaz importu z Rosji metali, chemikaliów i minerałów krytycznych o wartości 570 mln euro.

Von der Leyen zapowiedziała wprowadzenie na listę 20 kolejnych rosyjskich banków regionalnych i działania przeciwko kryptowalutom, które Rosja wykorzystuje do obchodzenia sankcji. Jak dodała, na liście znajdzie się także "kilka banków" w krajach trzecich zaangażowanych w handel towarami objętymi sankcjami.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

