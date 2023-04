Eksport tych produktów do Rosji bije rekordy. "Sprzedaż bardziej opłacalna niż kiedykolwiek"

Wojna na Ukrainie nie wpłynęła znacząco na wielkość szwajcarskiego eksportu do Rosji. Rekordowo wysoki poziom osiągnął w minionym roku eksport leków - informuje portal 20min.ch. Szwajcaria dołączyła w marcu 2022 roku do unijnych sankcji wobec Rosji, obejmujących między innymi zakaz eksportu niektórych towarów.

Rekordowy eksport leków

"Biorąc pod uwagę, że wielu towarów nie można już eksportować, nie jest to znaczący spadek" – zauważa 20min. Wyraźnym beneficjentem stał się przemysł farmaceutyczny, który w ciągu roku (od marca 2022 do lutego 2023) wyeksportował do Rosji towary o wartości 2 mld franków szwajcarskich, podczas gdy w roku przed wojną było to 1,4 mld franków.