"Są sektory rosyjskiej gospodarki, w których zanotowaliśmy zapaść"

Trudno przewidzieć, kiedy sankcje uderzą w rosyjską gospodarkę najmocniej. Pewne jest jednak, że to się stanie - podkreśliła główna ekonomistka Departamentu Stanu dr Emily Blanchard. Dodała, że z powodu wojny Produkt Krajowy Brutto Rosji będzie pod koniec dekady co najmniej o jedną piątą niższy.

Kiedy sankcje uderzą w Rosję najmocniej?

Pytana o to, dlaczego dotychczasowe statystyki gospodarcze Rosji wskazują na płytszą niż przewidywano recesję, a wskaźnik kondycji przemysłu PMI konsekwentnie rośnie, Blanchard odparła, że o ile bardzo trudno jest przewidzieć, kiedy sankcje "ugryzą" Rosję najmocniej, jest pewne, że to się stanie.

"To wskazuje na znacznie niższe prognozy dla Rosji"

- Globalne czynniki gospodarcze takie jak cena ropy naftowej, gazu ziemnego będą ogromnie znaczące, jeśli chodzi o to, co wydarzy się w krótkim terminie. Ale w długiej perspektywie, nieuniknione siły ekonomii mówią nam, że to, co będzie miało znaczenie, to siła robocza, kapitał, alokacja środków i innowacje (...), a to wskazuje na znacznie niższe prognozy dla Rosji - podsumowała ekonomistka.