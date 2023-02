Członkostwo Rosji zawieszone. "Odnieśliśmy znaczące zwycięstwo"

Grupa Specjalna do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) zawiesiła na czas nieokreślony członkostwo Rosji. Informację przekazał szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak na swoim kanale Telegram.

"Odnieśliśmy znaczące zwycięstwo. FATF zawiesiła członkostwo Federacji Rosyjskiej na czas nieokreślony" - poinformował Jermak. O wykluczenie Rosji z FATF (ang. Financial Action Task Force) Ukraina wnioskowała już od dłuższego czasu.

Zawieszenie członkostwa Rosji w FATF

Przed dwoma tygodniami minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko zaapelował w artykule opublikowanym na łamach "Financial Times", by odciąć Rosję od światowego systemu finansowego. Wyraził przekonanie, że Rosja zrobi wszystko, co możliwe, aby podważyć globalny system.