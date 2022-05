Unijne embargo na rosyjską ropę. Trzy państwa zostaną potraktowane specjalnie

- Najnowsza propozycja Komisji Europejskiej, by przyznać Republice Czeskiej zwolnienie z zakazu importu rosyjskiej ropy do połowy 2024 roku, idzie w dobrym kierunku, ale rozmowy nadal trwają - powiedział w piątek premier Petr Fiala, cytowany przez agencję CTK.

Ropa naftowa z Rosji. Trzy kraje dostaną więcej czasu

Zgodnie z nową propozycją KE, która została przedstawiona w czwartek rano na spotkaniu stałych przedstawicieli państw członkowskich przy UE w Brukseli, Węgry i Słowacja będą mogły nadal kupować rosyjską ropę z rurociągów do końca 2024 roku, a Czechy - do czerwca 2024 roku, pod warunkiem że wcześniej nie dostaną ropy rurociągiem z południa Europy.

Zgodnie z pierwotną propozycją kraje UE musiałyby zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy sześć miesięcy po przyjęciu środka, a do końca roku wstrzymać import rafinowanych produktów naftowych z Rosji. Węgry i Słowacja miały początkowo czas na dostosowanie się do przepisów do końca 2023 roku.

Viktor Orban: Węgry będą potrzebowały pięciu lat

Rosyjska ropa w Unii Europejskiej

Według analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) zyski ze sprzedaży ropy naftowej tylko do państw Unii to ok. 10 proc. centralnego budżetu Federacji Rosyjskiej. Mimo to ogólny udział surowca w imporcie unijnym spadł z 34 proc. do 25 proc. w 2019 i 2020 r.