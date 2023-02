Wielki exodus popularnych marek, oto efekt. "Ludzie nie mają innego wyboru"

W ciągu ostatniego roku setki globalnych marek pożegnały się z Rosją w reakcji na jej inwazję na Ukrainę. To zmusiło Rosjan do szukania alternatyw dla wszystkiego - od smartfonów po samochody. Zyskały na tym między innymi firmy z Chin - wskazuje w analizie portal stacji CNN.

Smartfony w Rosji - wzrost popytu na chińskich producentów

Rynek samochodowy w Rosji

Obchodzenie sankcji i import równoległy

Xiaomi, Realme i Honor (marka należąca do innego chińskiego giganta technologicznego Huawei) "szybko zareagowały i skorzystały z okazji" - podkreślił Jan Stryjak, zastępca dyrektora Counterpoint Research. Producenci z Chin zwiększyli dostawy do Rosji o odpowiednio 39 proc., 190 proc. i 24 proc. w trzecim kwartale 2022 roku w porównaniu z drugim kwartałem 2022 roku.

Pomogło to największym rosyjskim detalistom, którzy kontynuowali sprzedaż telefonów Samsung i Apple, mimo że wstrzymano bezpośrednie dostawy do Rosji - wyjaśnił analityk Counterpoint Research Harshit Rastogi w poście na blogu.

Rosjanie przyzwyczaili się do marek premium, więc kupują mercedesy i audi na wakacjach w Kazachstanie lub Uzbekistanie, co przypomina obrazki tuż upadku Związku Radzieckiego w latach 90. - opisał CNN. - Jeśli chciałeś mieć inny samochód niż Żiguli, to zamawiałeś kogoś, kto pojedzie autobusem do Europy, kupi ci samochód i przywiezie do Rosji - wytłumaczyła dla CNN Hristova.