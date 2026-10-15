Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Rosja rozpoczęła dostawy diesla w ramach umowy z USA

|
Władimir Putin
Urszula Cieślak o umowie na linii USA-Rosja ws. eksportu diesla
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Federacja Rosyjska przekazała dostawy oleju napędowego na światowe rynki - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Tydzień temu Moskwa i Waszyngton zawarły umowę na eksport tego paliwa do Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

- Obecnie uwalniane są wielkie ilości oleju napędowego. Ten olej napędowy zaczął trafiać na rynki światowe (...) - powiedział dziennikarzom Pieskow na briefingu w Moskwie.

Umowa Trumpa z Putinem

W piątek 9 października prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawarł z Władimirem Putinem umowę paliwową na natychmiastową dostawę 300 tys. ton oleju napędowego na rynek światowy, w tym amerykański. Trump przekazał, że w krótkim czasie Rosja dostarczy kolejne trzy miliony ton diesla - w zależności od stanu technicznego tamtejszych rafinerii - a także przekaże dodatkowe 500 tysięcy ton w listopadzie oraz milion ton niedługo później.

Porozumienie zostało zawarte pomimo obowiązującego w Rosji formalnego tymczasowego zakazu eksportu diesla. Decyzję tę władze w Moskwie podjęły jeszcze w lipcu w wyniku ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie naftowe.

Pieskow wypowiedział się również na temat wzajemnych ataków na obiekty energetyczne, utrzymując, że "ze strony Ukrainy nie było żadnego moratorium" w tej sprawie. - W ostatnich dniach trwały ataki na nasze rafinerie i obiekty sektora energetycznego" - dodał.

W niedzielę Trump oświadczył, że Kijów i Moskwa zgodziły się na "zawieszenie broni w obszarze energetyki", jednak żadna ze stron nie potwierdziła tych doniesień. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z zaskoczeniem przyjął wówczas to ogłoszenie, dodając, że jego kraj poprze takie zawieszenie broni, jeśli zrobi to Moskwa. Obwinił również Rosję o ataki na ukraińskie sieci energetyczne po oświadczeniu Trumpa.

Ataki na infrastrukturę energetyczną

W środę Rosja zaatakowała 26 obiektów energetycznych, pozostawiając około 600 tys. osób bez prądu - poinformował wówczas Zełenski. Celami uderzeń były również cztery obiekty gazowe i naftowe. W niedzielę na celowniku Moskwy znalazła się jedna z kluczowych elektrowni w Charkowie na północnym wschodzie kraju.

Z kolei ukraińskie wojsko uderzyło w czwartek w rafinerię w obwodzie riazańskim, około 200 km od Moskwy. Był to pierwszy atak Kijowa na obiekt energetyczny w Rosji od ogłoszenia przez Trumpa "rozejmu energetycznego".

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
RosjaOlej napędowyDiesel
Zobacz także:
pap_20250901_1LL
TikTok a akt o rynkach cyfrowych. Opinia rzecznika TSUE
Tech
OpenAI
Osiem stanów pozywa OpenAI. Poważne zarzuty dotyczą ChataGPT
Tech
Miłosz Motyka na EFNI
Motyka o cenach paliw: tutaj nie ma powodów do optymizmu
Z kraju
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Indie wyprzedzą Japonię. Nowy ranking światowych gospodarek
Ze świata
portfel pieniądze
Inflacja w Polsce we wrześniu. Eksperci zapowiadają "ponowne przyspieszenie"
Pieniądze
Europoseł PiS Daniel Obajtek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Jest wniosek o uchylenie immunitetu Obajtka
Z kraju
Friedrich Merz
Merz o nowym pomyśle Trumpa: to nasza sprawa
Ze świata
flagi unia europejska shutterstock_2573208013
Unijny budżet dzieli Europę. "To czerwona linia"
Pieniądze
meta media społecznościowe
Gawkowski: zamykają oczy i mówią "nic się nie stało"
Tech
TSUE
Przełomowy wyrok TSUE. "Kolejne zwycięstwo"
Pieniądze
berlin niemcy peron pociag - Werner Spremberg shutterstock_2183298805
Tragedia doprowadziła do zmian. Nowy zakaz na niemieckich dworcach
Ze świata
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw przed weekendem. Są nowe stawki
Pieniądze
blik logo shutterstock_2637629241
Nowy europejski system wyprze z rynku Blika? "Jesteśmy przygotowani"
Paulina Karpińska
Władimir Putin
Rosjanie wciąż dostają setki tysięcy wiz. "To niepojęte"
Ze świata
shutterstock_2402485723
Pośrednik pożyczek ukarany za nieuczciwe praktyki. Ma zapłacić miliony
Pieniądze
Wall Street Inwestor NYSE
Inflacja przestraszyła Wall Street. Wyprzedaż spółek AI
Tech
komputer cyberatak
Cyberatak uderzył w supermarkety. "Mogą być ze sobą powiązane"
Tech
Krzysztof Gawkowski
Nowe centra danych w Polsce. Gawkowski ujawnia plan
Tech
Radosław Sikorski
Ograniczenie Starlinka w Ukrainie. Ostra reakcja Sikorskiego
Tech
Prezydent USA Donald Trump przed Białym Domem
Amerykanie mają nowy plan. Europa powiedziała "nie"
Ze świata
Elon Musk
Musk: za ograniczanie Starshieldów odpowiada Trump. Media o reakcji Białego Domu
Ze świata
Donald Trump
Kontrowersyjna decyzja Trumpa. "Prezydent nie zmienił swojego stanowiska"
Ze świata
tankowiec ropa naftowa bangkok shutterstock_2822410117
Więcej ropy, ale wyższe ryzyko. Brakująca ćwiartka dostaw
Ze świata
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Ataki w pobliżu cieśniny Ormuz. Kolejna jednostka poszła na dno
Ze świata
shutterstock_2620025375
Obiekty Starlink w ogniu. Premier pod presją
Ze świata
shutterstock_1329967172
Uwaga na internetowy "bank". KNF wydała ostrzeżenie
Pieniądze
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix szykuje największe zwolnienia od kilku lat
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tu paliwa są najtańsze. Analiza
Moto
Pentagon
Anthropic kontra Pentagon. Firma walczy w sądzie
Tech
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
Bruksela zaostrza kurs wobec Pekinu
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica