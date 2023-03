Rosyjska ropa kontra zachodnie sankcje. W tle "flota cieni"

czytaj dalej

We wtorek 28 lutego wygasają deklaracje pracowników o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Od 1 kwietnia pracodawcy wznowią dokonywanie wpłat do PPK za osoby, których deklaracje wygasły. Pracownicy przed 55. rokiem życia, którzy nie zmienili zdania i nie chcą korzystać z tej oferty, powinni złożyć deklarację jeszcze raz.