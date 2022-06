Telefony z Chin zalewają Rosję. Gwałtowny wzrost

czytaj dalej

W poniedziałek ruszył ostatni etap wdrażania nowego standardu nadawania telewizji naziemnej. Za sprawą decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zmiana ta została odroczona o ponad półtora roku dla telewizji państwowej. - Każdy człowiek ma prawo dostępu do informacji gwarantowane konstytucyjnie. Tu mamy do czynienia z sytuacją, gdy to prawo dostępu do informacji zostało wobec pewnej grupy ludzi ograniczone - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Zapowiedział przy tym, że zamierza wystąpić w tej sprawie do prezesa UKE.