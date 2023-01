Rosyjska ropa za pół ceny. "Na łasce maleńkiego grona wielkich nabywców"

Jak podał Bloomberg, powołując się na dane ośrodka Argus Media, baryłka ropy Ural w porcie w Primorsku (obwód kaliningradzki) była sprzedawana za 37,80 dol., podczas gdy cena ropy Brent - służąca jako indeks globalny - wynosiła w tym samym dniu 78,57 dol. Ustanowiony w grudniu przez grupę G7 pułap ceny rosyjskiej ropy naftowej to 60 dol.

Rosyjska ropa za pół ceny

W rezultacie tankowce muszą pokonywać większe dystanse, co zwiększa koszty transportu i wymusza obniżenie cen przez Rosjan, by mogli konkurować z ropą bliskowschodnią. Jednocześnie inny eksportowany rodzaj rosyjskiej ropy, ESPO, sprzedawany jest nieco powyżej limitu ceny. Według Bloomberga jest to efekt krótszych szlaków transportowych. ESPO stanowi jednak stosunkowo niewielki procent rosyjskiego eksportu surowców.