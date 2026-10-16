Ze świata Cios Rosji w europejskie koncerny. Kolejne cztery firmy tracą kontrolę nad biznesem Oprac. Wiktor Knowski |

Rosja w sześć tygodni skończyła budowę bazy do ataków dronami odrzutowymi Źródło wideo: Reuters/Planet Labs PBC Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL

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Podpisany w czwartek dekret nakazuje objęcie tymczasową kontrolą aktywów należących do francuskiego producenta podłóg Tarkett, a także firm wytwarzących opakowania - niemieckiego Menshen, szwedzkiego Sverige International Holdings i duńskiego Sonoco.

Dekret podpisano tego samego dnia, w którym w Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt UE z udziałem ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tematem piątkowych rozmów są m.in. potrzeby wojskowe i energetyczne Ukrainy.

Rosja przejmuje aktywa firm z Europy

We wrześniu pod tymczasowym zarządem Rosji znalazły się aktywa szwajcarskiego producenta żywności Nestle, francuskiej sieci supermarketów spożywczych Auchan oraz niemieckiej sieci spożywczej Metro. Kreml informował wówczas, że jest to odpowiedź na wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy, odpierającej od ponad czterech i pół roku rosyjską agresję. Przedstawiciele władz w Moskwie zapewniali, że decyzja ta może zostać cofnięta.

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W lipcu 2023 r. rosyjskie aktywa Danone, największego w kraju producenta nabiału, zostały przejęte pod "tymczasowy zarząd" państwa, a nadzór nad nimi objął członek rodziny Ramzana Kadyrowa, przywódcy Czeczenii na rosyjskim Północnym Kaukazie.

Putin uchylił w marcu 2024 r. dekret o tymczasowym zarządzie, a dwa miesiące później Danone sfinalizował sprzedaż swoich aktywów w Rosji lokalnemu inwestorowi.