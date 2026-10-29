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Eksport oleju napędowego. Rosja podjęła decyzję

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Władimir Putin
Rosja i USA porozumiały się w sprawie dostarczenia 300 tysięcy ton oleju napędowego. Relacja Michała Sznajdera
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Rosja utrzyma do końca roku zakaz eksportu oleju napędowego, ale rozszerzy wyjątki od restrykcji, by wywiązać się z porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi - podał Reuters, powołując się na dwa źródła.

Zakaz eksportu oleju napędowego został wprowadzony w Rosji w reakcji na niedobory paliwa w niektórych częściach kraju będące skutkiem prowadzonych przez Ukrainę ataków na rosyjskie rafinerie. Obecnie obowiązujący zakaz upływa wraz z końcem października. 

Ukraińskie ataki wywołały kryzys. W Rosji wprowadzono zakaz eksportu paliwa
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Pierwsze tankowce z rosyjskim dieslem

Porozumienie w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego na światowe rynki zostało ogłoszone po rozmowie telefonicznej, którą 9 października przeprowadzili prezydent USA Donald Trump i rosyjski przywódca Władimir Putin. Równolegle poinformowano o energetycznym rozejmie między Rosją a Ukrainą, który miał pozwolić Moskwie na zwiększenie produkcji. 

We wtorek rosyjski wicepremier Aleksandr Nowak poinformował, że trzy tankowce z olejem napędowym przeznaczonym na eksport już wypłynęły z portów, a czwarty miał wypłynąć 28 października. Zapewnił on też, że rafinerie, po przeprowadzonych naprawach, szybko wznawiają zdolności produkcyjne. 

Eksport oleju napędowego

W październiku rosyjski rząd wyłączył kilka firm z embarga i wprowadził dla nich kwoty eksportowe wynoszące łącznie pół miliona ton.

Według źródeł Reutersa, na początku listopada kwoty eksportowe zostaną podniesione czterokrotnie, zwiększy się też liczba firm mogących eksportować olej napędowy. Źródła te dodały, że jeśli cała dostępna pula zostanie szybko wyczerpana, rząd rozważy dalsze podniesienie kwot eksportowych.

Źródło: PAP
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Tagi:
Olej napędowyRosjaUSAWładimir Putin
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