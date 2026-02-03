Wyrywkowe kontrole w metrze. "Nowe środki" w Moskwie

Dotychczas osoby korzystające z metra musiały przechodzić przez bramki z wykrywaczem metali. Ponadto w metrze działa system monitoringu umożliwiający rozpoznawanie twarzy.
Wyrywkowe kontrole w moskiewskim metrze
"Nowe środki dotyczące kontroli telefonów komórkowych, ustanowione rozporządzeniem [...] mogą być stosowane, w razie potrzeby, jako uzupełnienie już istniejących środków zapewnienia bezpieczeństwa [...]" - głosi wydany w poniedziałek komunikat służby prasowej metra.
Rosyjskie media zauważyły, że podobne działania są już prowadzone w metrze w Petersburgu.
Środki kontroli w Rosji
W powszechnej opinii jest to kolejny element totalnej inwigilacji obywateli, obok rutynowych patroli policji i innych służb, wszechobecnego monitoringu wizyjnego umożliwiającego rozpoznawanie twarzy i innych środków kontroli.
Niektóre rozwiązania są aprobowane przez część społeczeństwa. Na przykład system monitoringu wizyjnego jest powiązany z aplikacją umożliwiającą opłatę za przejazd dzięki rozpoznawaniu twarzy (wizerunek powiązany jest z kontem w banku). To ostatnie rozwiązanie stosowane jest również m.in. w największym mieście Kazachstanu, Ałmatach.
Moskiewskie metro to jeden z największych systemów kolei podziemnej na świecie. Składa się z 15 linii i ponad 270 stacji, przewozi około 8 mln osób dziennie.
Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/kris
Źródło: PAP
