Wyrywkowe kontrole w metrze. "Nowe środki" w Moskwie

Dotychczas osoby korzystające z metra musiały przechodzić przez bramki z wykrywaczem metali. Ponadto w metrze działa system monitoringu umożliwiający rozpoznawanie twarzy.

Wyrywkowe kontrole w moskiewskim metrze

"Nowe środki dotyczące kontroli telefonów komórkowych, ustanowione rozporządzeniem [...] mogą być stosowane, w razie potrzeby, jako uzupełnienie już istniejących środków zapewnienia bezpieczeństwa [...]" - głosi wydany w poniedziałek komunikat służby prasowej metra.

Rosyjskie media zauważyły, że podobne działania są już prowadzone w metrze w Petersburgu.

Środki kontroli w Rosji

W powszechnej opinii jest to kolejny element totalnej inwigilacji obywateli, obok rutynowych patroli policji i innych służb, wszechobecnego monitoringu wizyjnego umożliwiającego rozpoznawanie twarzy i innych środków kontroli.

Niektóre rozwiązania są aprobowane przez część społeczeństwa. Na przykład system monitoringu wizyjnego jest powiązany z aplikacją umożliwiającą opłatę za przejazd dzięki rozpoznawaniu twarzy (wizerunek powiązany jest z kontem w banku). To ostatnie rozwiązanie stosowane jest również m.in. w największym mieście Kazachstanu, Ałmatach.

Moskiewskie metro to jeden z największych systemów kolei podziemnej na świecie. Składa się z 15 linii i ponad 270 stacji, przewozi około 8 mln osób dziennie.

