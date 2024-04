Moskiewska giełda najwyżej od ponad dwóch lat

czytaj dalej

Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy w sprawie programu Aktywny Rodzic - poinformował premier Donald Tusk. Chodzi o tak zwane babciowe. Program zakłada wprowadzenie trzech nowych świadczeń dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Teraz projekt trafi do prac w Sejmie. - Jeśli Sejm i prezydent (Andrzej Duda - red.) nie zrobią nam kłopotów, to 1 października to świadczenie powinno być już dostępne w każdym polskim domu - przekazał szef rządu.