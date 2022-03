Rating Rosji w dół po inwazji na Ukrainę. "Obawy o chęci i możliwości spłaty zobowiązań"

czytaj dalej

Poniedziałek jest kolejnym dniem osłabienia złotego w relacji do głównych walut. Rano za euro płacono 4,94 zł, za dolara 4,54 zł, a za franka szwajcarskiego 4,93 zł. Jak tłumaczą analitycy PKO BP, duża przecena złotego to efekt wzrostu awersji do ryzyka i umocnienia dolara.