Amerykański biznesmen Michael Calvey skazany w Rosji na 5,5 roku w zawieszeniu

Pozostali oskarżeni, partnerzy biznesowi Calveya, również otrzymali wyroki w zawieszeniu, w wymiarze od 3,5 roku do pięciu lat.

Michael Calvey - amerykański biznesmen skazany przez rosyjski sąd

Wyrok zapadł 2,5 roku po aresztowaniu Calveya i wszczęciu śledztwa, które wywołało wiele obaw wśród inwestorów zagranicznych w Rosji. Władze zapewniały przy tym, że oskarżenia wobec Amerykanina nie wpłyną w żaden sposób na klimat biznesowy. Wśród komentatorów zdania są podzielone: niektórzy z nich sądzą, że biznes zagraniczny od dawna jest świadom, że do działalności w Rosji niezbędne są dobre układy z władzami.

Sprawa założyciela Baring Vostok była przedmiotem rozmów prezydentów Rosji i USA. W czerwcu br. amerykański przywódca Joe Biden na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem zwrócił się o uwolnienie biznesmena. Jeśli Kreml chce, by biznesmeni amerykańscy inwestowali w Rosji, powinien uwolnić Calveya i "zmienić dynamikę sytuacji" - mówił Biden.

Calvey został zatrzymany w lutym 2019 roku i oskarżony o malwersacje na sumę 2,5 mld rubli (ok. 38 mln dol.) na szkodę banku Wostocznyj. Aresztowanie poprzedził wielomiesięczny konflikt biznesowy między Amerykaninem, a grupą mniejszościowych akcjonariuszy banku Wostocznyj, jednego z dużych banków regionalnych. Baring Vostok miał w nim pakiet większościowy.

Michael Calvey przed rosyjskim sądem

Śledczy utrzymywali że Calvey był organizatorem transakcji pomiędzy bankiem Wostocznyj, a inną kontrolowaną przez siebie firmą - Pierwoje Kollektorskoje Biuro (PKB). Spółka ta wzięła w Wostocznym kredyt, który potem został zwrócony poprzez przekazanie bankowi akcji tej firmy, a ściślej - odstąpienie 60 proc. akcji zarejestrowanej w Luksemburgu spółki IFTG. Amerykanin - według śledczych - wprowadził w błąd zarząd banku w sprawie ceny tych akcji. Miała ona być równa wartości długu, jednak realnie wynosiła wielokrotnie mniej. Śledczy utrzymywali, że tym samym doszło do malwersacji na sumę 2,5 mld rubli (ok. 38 mln dol.).

Natomiast linią obrony Calveya była argumentacja, że kwota 2,5 mld rubli nie trafiła jako dochód do oskarżonych, lecz została przeznaczona na pokrycie długu banku Wostocznyj. Nastąpiło to po całej serii transakcji finansowych. Od momentu swojego aresztowania biznesmen wykluczał, by miało ono tło polityczne, a oceniał, że powodem jest spór biznesowy.