Kryzys paliwowy w Rosji. Benzyna racjonowana po 40 litrów na samochód
Chocenko oświadczył w poście, że posunięcie to ma na celu "uniknięcie sztucznego wywoływania paniki na stacjach benzynowych oraz spekulacji" - przekazała agencja. W obwodzie zakazana zostanie sprzedaż paliw do kanistrów - dodał gubernator.
Ukraińskie ataki
Reuters przypomniał, że ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, morską i lądową wywołały kryzys paliwowy zarówno w Rosji, jak i na kontrolowanych przez nią obszarach Ukrainy.
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Kijów uderzał w cele tak odległe jak Syberia, położona ponad 2000 km od linii frontu. W rezultacie w Rosji, trzecim co do wielkości producencie ropy naftowej na świecie, kryzys paliwowy rozprzestrzenił się z anektowanego przez Rosję Krymu na regiony na wschodzie kraju.
Atak Rosji na Ukrainę skłonił Europę do zwiększenia wydatków na obronę i zawiązania partnerstwa z Kijowem w sprawie ewentualnej produkcji dronów, a Szwecję i Finlandię do przystąpienia do NATO - przypomniała agencja.
Kryzys paliwowy w Rosji
Media donosiły o niedoborach paliw w około dziesięciu rosyjskich regionach. Braki oficjalnie potwierdziły kontrolowany przez Rosję Krym oraz dwa regiony na Syberii.
Rząd ogłosił zakaz eksportu benzyny dla jej producentów, który ma obowiązywać do końca lipca. Ma to pomóc zapewnić dostawy niezbędne w miesiącach letnich, kiedy popyt ze strony kierowców jest najwyższy.
Moskwa importowała już paliwo z Białorusi, a w przeszłości zabiegała o niewielkie ilości z Kazachstanu. Źródła Reutersa dodają jednak, że żaden z tych krajów nie dysponuje wystarczającymi mocami przerobowymi, by wesprzeć Rosję w przypadku głębszego kryzysu podaży surowca.