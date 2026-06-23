Ze świata Kryzys paliwowy w Rosji. Benzyna racjonowana po 40 litrów na samochód Oprac. Wiktor Knowski |

Atak na rafinerię w Moskwie. Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

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Chocenko oświadczył w poście, że posunięcie to ma na celu "uniknięcie sztucznego wywoływania paniki na stacjach benzynowych oraz spekulacji" - przekazała agencja. W obwodzie zakazana zostanie sprzedaż paliw do kanistrów - dodał gubernator.

Ukraińskie ataki

Reuters przypomniał, że ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, morską i lądową wywołały kryzys paliwowy zarówno w Rosji, jak i na kontrolowanych przez nią obszarach Ukrainy.

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Kijów uderzał w cele tak odległe jak Syberia, położona ponad 2000 km od linii frontu. W rezultacie w Rosji, trzecim co do wielkości producencie ropy naftowej na świecie, kryzys paliwowy rozprzestrzenił się z anektowanego przez Rosję Krymu na regiony na wschodzie kraju.

Stacja paliw pod Moskwą, Rosja Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Atak Rosji na Ukrainę skłonił Europę do zwiększenia wydatków na obronę i zawiązania partnerstwa z Kijowem w sprawie ewentualnej produkcji dronów, a Szwecję i Finlandię do przystąpienia do NATO - przypomniała agencja.

Kryzys paliwowy w Rosji

Media donosiły o niedoborach paliw w około dziesięciu rosyjskich regionach. Braki oficjalnie potwierdziły kontrolowany przez Rosję Krym oraz dwa regiony na Syberii.

Rząd ogłosił zakaz eksportu benzyny dla jej producentów, który ma obowiązywać do końca lipca. Ma to pomóc zapewnić dostawy niezbędne w miesiącach letnich, kiedy popyt ze strony kierowców jest najwyższy.

Moskwa importowała już paliwo z Białorusi, a w przeszłości zabiegała o niewielkie ilości z Kazachstanu. Źródła Reutersa dodają jednak, że żaden z tych krajów nie dysponuje wystarczającymi mocami przerobowymi, by wesprzeć Rosję w przypadku głębszego kryzysu podaży surowca.

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