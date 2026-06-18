Ze świata Kryzys w Rosji po atakach na rafinerie. Będą zwozić paliwo na statkach Oprac. Wiktor Knowski |

Atak na rafinerię w Moskwie. Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rosja jest jednym z największych eksporterów ropy naftowej i produktów rafinowanych na świecie. Mimo to importowana benzyna ma trafić do jednego z zachodnich portów Rosji jeszcze w tym miesiącu. Jedno ze źródeł Reutersa przekazało, że ładunek zostanie wysłany z Azji, nie podając jednak szczegółów dotyczących dostawców ani wolumenu dostaw.

Ukraińskie ataki na rafinerie

Rosja miała rozważać import paliw drogą morską już w zeszłym roku, ale ostatecznie krajowe zapasy okazały się wystarczające.

W tym roku jednak podaż została ograniczona przez trwające od miesięcy ukraińskie ataki dronów na rosyjskie rafinerie, rurociągi i magazyny paliw. Działania te mają na celu ograniczenie zdolności Moskwy do finansowania wojny.

Najnowsze ataki uderzyły m.in. w rafinerię TANECO oraz rafinerię w Moskwie, co doprowadziło do zawieszenia obróbki ropy w obu zakładach.

Rafineria w Moskwie Źródło zdjęcia: Mapy Google

Niedobory paliwa w Rosji

Media donosiły o niedoborach paliw w około dziesięciu rosyjskich regionach. Braki oficjalnie potwierdziły kontrolowany przez Rosję Krym oraz dwa regiony na Syberii.

Rząd ogłosił zakaz eksportu benzyny dla jej producentów, który ma obowiązywać do końca lipca. Ma to pomóc zapewnić dostawy niezbędne w miesiącach letnich, kiedy popyt ze strony kierowców jest najwyższy.

Moskwa importowała już paliwo z Białorusi, a w przeszłości zabiegała o niewielkie ilości z Kazachstanu. Źródła Reutersa dodają jednak, że żaden z tych krajów nie dysponuje wystarczającymi mocami przerobowymi, by wesprzeć Rosję w przypadku głębszego kryzysu podaży surowca.

Import drogą morską również może być jedynie środkiem tymczasowym i mało prawdopodobne jest, aby zapewnił znaczące wolumeny paliwa ze względu na problemy logistyczne oraz wysokie ceny - przekazała agencja.

Według źródeł branżowych, w ubiegłym roku Rosja wyeksportowała blisko 5 milionów ton metrycznych benzyny, co odpowiada około 117 tysiącom baryłek dziennie.

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