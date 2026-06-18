Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Kryzys w Rosji po atakach na rafinerie. Będą zwozić paliwo na statkach

|
ropa naftowa, rosneft, rosnieft, rosja
Atak na rafinerię w Moskwie. Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rosja ma zacząć w tym miesiącu importować paliwa drogą morską - przekazał Reuters. Tamtejszy rynek paliwowy próbuje poradzić sobie z coraz poważniejszymi niedoborami benzyny po fali ataków ukraińskich sił zbrojnych na rosyjskie rafinerie.

Rosja jest jednym z największych eksporterów ropy naftowej i produktów rafinowanych na świecie. Mimo to importowana benzyna ma trafić do jednego z zachodnich portów Rosji jeszcze w tym miesiącu. Jedno ze źródeł Reutersa przekazało, że ładunek zostanie wysłany z Azji, nie podając jednak szczegółów dotyczących dostawców ani wolumenu dostaw.

Setki dronów i ranni. To wiemy o ukraińskim ataku na Moskwę
Dowiedz się więcej:

Setki dronów i ranni. To wiemy o ukraińskim ataku na Moskwę

TVN24

Ukraińskie ataki na rafinerie

Rosja miała rozważać import paliw drogą morską już w zeszłym roku, ale ostatecznie krajowe zapasy okazały się wystarczające.

W tym roku jednak podaż została ograniczona przez trwające od miesięcy ukraińskie ataki dronów na rosyjskie rafinerie, rurociągi i magazyny paliw. Działania te mają na celu ograniczenie zdolności Moskwy do finansowania wojny.

Najnowsze ataki uderzyły m.in. w rafinerię TANECO oraz rafinerię w Moskwie, co doprowadziło do zawieszenia obróbki ropy w obu zakładach.

Rafineria w Moskwie
Rafineria w Moskwie
Źródło zdjęcia: Mapy Google
Ogromna pokrywa zbiornika na paliwo w powietrzu. Nagranie z Moskwy
Dowiedz się więcej:

Ogromna pokrywa zbiornika na paliwo w powietrzu. Nagranie z Moskwy

TVN24

Niedobory paliwa w Rosji

Media donosiły o niedoborach paliw w około dziesięciu rosyjskich regionach. Braki oficjalnie potwierdziły kontrolowany przez Rosję Krym oraz dwa regiony na Syberii.

Rząd ogłosił zakaz eksportu benzyny dla jej producentów, który ma obowiązywać do końca lipca. Ma to pomóc zapewnić dostawy niezbędne w miesiącach letnich, kiedy popyt ze strony kierowców jest najwyższy.

Moskwa importowała już paliwo z Białorusi, a w przeszłości zabiegała o niewielkie ilości z Kazachstanu. Źródła Reutersa dodają jednak, że żaden z tych krajów nie dysponuje wystarczającymi mocami przerobowymi, by wesprzeć Rosję w przypadku głębszego kryzysu podaży surowca.

Import drogą morską również może być jedynie środkiem tymczasowym i mało prawdopodobne jest, aby zapewnił znaczące wolumeny paliwa ze względu na problemy logistyczne oraz wysokie ceny - przekazała agencja.

Według źródeł branżowych, w ubiegłym roku Rosja wyeksportowała blisko 5 milionów ton metrycznych benzyny, co odpowiada około 117 tysiącom baryłek dziennie.

OGLĄDAJ: "Rosja przegrała na całej linii", "to działa jak walec". Komentarze w TVN24
Kosiniak-Kamysz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
50 min
Bojanowski
Proceder, który śledzimy od ośmiu lat. "Ktoś zarabia tutaj setki tysięcy złotych"
TVN24
Lech Narbutt ma 93 lata. Walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Po "domu szczęśliwości" nie zostało nic, 93-latek walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Laura Maksimowicz
Udostępnij:
Tagi:
RosjaPaliwoRopa naftowa
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Sam Altman i Donald Trump
USA bez ustawy o AI. Mimo to decyzje Trumpa wpływają na rynek
Tech
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Popyt na mieszkania słabnie. Wyjątkami Warszawa i Trójmiasto
Nieruchomości
Abu Zabi
Pierwszy arabski kraj przyjmuje zakaz social mediów dla dzieci
Ze świata
giełda
SpaceX hamuje po spektakularnym debiucie giełdowym
Tech
warszawa stolica kladka ludzie shutterstock_2575171381
Tak wyglądały zarobki Polaków w 2025 roku. Nowe dane
Pieniądze
Złoże gazu i ropy Goliat, Orlen
Orlen kupuje jedną piątą Goliata. Przełomowa transakcja w Norwegii
Ze świata
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Miliony baryłek w drodze. Porozumienie z Iranem otwiera cieśninę Ormuz
Ze świata
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Nowa funkcja w mObywatelu. Na razie zobaczą ją tylko niektórzy
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tankowanie na stacjach w piątek. Nowe maksymalne ceny paliw
Moto
tankowanie benzyna stacja paliwo
Zbliża się kolejny skok cen. Ekspertka o prognozach dla paliw
Donald Trump
Apple i Intel z umową. Trump chce wzmocnić krajowy przemysł
Tech
Bernard Arnault
Miliarderzy wykupują francuskie media na kilka miesięcy przed wyborami
Ze świata
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Przegoniliśmy Szwecję, Niemcy i Danię. "Mamy państwo wydatkowe"
Pamięć RAM
Kryzys chipów pamięci uderza w Apple. Firma szykuje podwyżkę cen
Tech
Rozmowa Piaseckiego - Sławomir Dudek
Szef Rady Fiskalnej: wynagrodzenia lekarzy wymknęły się spod kontroli
Kuba
Kuba pogrążona w ciemności. Już 16. awaria elektrowni
Ze świata
Paliwa benzyna
Tyle zapłacimy za paliwo na stacjach benzynowych
Moto
Donald Trump
Trump: chciałem uniknąć katastrofy
Ze świata
ropa
Zwrot na rynku ropy. Nadchodzi potężna nadwyżka
Rynki
ZUS
"ZUS może zostać sparaliżowany". Pracownicy odeszli od biurek
Kevin Warsh
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych
Ze świata
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Pierwsza taka sesja w historii polskiej giełdy
Emmanuel Macron
Jednoznaczny apel G7. Ochrona dzieci i młodzieży ma być priorytetem
Ze świata
Day trader kupuje i sprzedaje kryptowalutę Bitcoin
Sądny dzień dla klientów. Setki firm z branży krypto mogą zniknąć z rynku
Łukasz Figielski
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Ogromne pieniądze z UE dla polskich rolników
Sam Altman i Donald Trump
G7 bierze sztuczną inteligencję pod lupę. Zapowiada program "zaufanych partnerów"
Tech
Jeff Bezos
Założyciel Amazona ostrzega przed nowym problemem. Wywoła go AI
Tech
Ceny paliw
Ile zapłacą firmy za podatek od nadzwyczajnych zysków?
Google
Koniec tajemnicy Google. Nadchodzą zmiany
Tech
ludzie ulica przejscie warszawa
Ponad połowa pensji na mieszkanie. Młodzi Polacy muszą wybierać
Nieruchomości

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica