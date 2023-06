Media: Rosja chce łatwiej przejmować zachodnie firmy. Ze znaczną zniżką

Rosja planuje przyjęcie przepisów, które pozwolą na przejmowanie aktywów "nieposłusznych" zachodnich firm i utrudnić im opuszczenie kraju. Ma to być odwetem za amerykańskie i europejskie sankcje nałożone po inwazji na Ukrainę - poinformował "Financial Times".

Przejmowanie zachodnich firm - plany Kremla

Poufny dekret Kremla, z którym zapoznał się "Financial Times", dawałby rosyjskiemu państwu prawo pierwszeństwa zakupu ze "znaczną zniżką" wszelkich zachodnich aktywów wystawionych na sprzedaż. Podpisany w zeszłym tygodniu dekret Putina wymaga również, aby wszyscy prywatni rosyjscy nabywcy zachodnich aktywów mieli w pełni rosyjską strukturę właścicielską lub znajdowali się w procesie usuwania wszystkich zagranicznych udziałowców, co dodatkowo komplikuje zachodnim firmom procedurę wyjścia.

Dmitrij Pieskow, rzecznik Putina, powiedział "FT", że zachodni inwestorzy i firmy są "więcej niż mile widziani" w Rosji, ale jak stwierdził, niektórzy całkowicie przestali płacić pensje lub po prostu zdecydowali się opuścić kraj z ogromną stratą. - Jeśli firma nie wypełnia swoich zobowiązań, to oczywiście trafia do kategorii nieposłusznych. Żegnamy się z tymi firmami. A co potem zrobimy z ich aktywami, to już nasza sprawa - mówił Pieskow.