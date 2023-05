Rosja znalazła odbiorcę ropy. Teraz Moskwa ma miliardy rupii i przyznaje, że "to problem"

Rosja stała się głównym dostawcą ropy do Indii. W efekcie rozliczeń w narodowych walutach, Moskwa zgromadziła miliardy rupii indyjskich, których nie może użyć. - To jest problem - przyznał szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, zwracając uwagę na znaczącą nadwyżkę w handlu z Indiami.

Siergiej Ławrow mówił o tym w rozmowie z dziennikarzami w trakcie spotkania Szanghajskiej Organizacji Współpracy w stanie Goa w Indiach . - Musimy wykorzystać te pieniądze. Ale w tym celu rupie muszą zostać wymienione na inną walutę i to jest teraz omawiane - dodał rosyjski minister spraw zagranicznych. Nie podał przy tym więcej szczegółów.

Agencja Bloomberg zwróciła uwagę, że to sam Kreml początkowo zachęcał Indie do handlu walutami narodowymi w następstwie sankcji nałożonych na rosyjskie banki i zakazu dokonywania transakcji za pośrednictwem systemu SWIFT.

Wymiana handlowa Rosja - Indie

Całkowity eksport Indii do Rosji skurczył się o 11,6 proc. do 2,8 mld dolarów w pierwszych 11 miesiącach roku finansowego 2022-2023, który rozpoczyna się w kwietniu. W tym samym okresie import z Rosji wzrósł prawie pięciokrotnie do 41,56 mld dolarów - wynika z danych rosyjskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu, przytaczanych przez agencję Bloomberg.