Nadal będą kupować ropę z Rosji. "Przynosi to korzyści naszemu krajowi"

Indie nadal będą kupować rosyjską ropę, gdyż przynosi to korzyści naszemu krajowi - stwierdził cytowany przez Reutera minister spraw zagranicznych Indii po spotkaniu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Agencja dodała, że jest to piąte spotkanie oficjeli w tym roku i zaznaczyła, że oba kraje rozszerzają swoje więzi handlowe.

Indie kupują ropę od Rosji

Indie stały się największym po Chinach odbiorcą ropy naftowej w Rosji. Tamtejsze rafinerie kupują tańsze ładunki, których unikają zachodni nabywcy. Udział Rosji w indyjskim imporcie ropy wzrósł we wrześniu do rekordowego poziomu 23 proc., z zaledwie około 2 proc. przed inwazją - podał Reuters.

- Rosja była do tej pory stabilnym i sprawdzonym partnerem. Każda obiektywna ocena naszych relacji przez wiele dziesięcioleci potwierdza, że faktycznie służyły one obu naszym krajom bardzo, bardzo dobrze - powiedział cytowany przez Reutera Jaishankar na wspólnej konferencji prasowej ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem .

Zapytany o plan Grupy Siedmiu dotyczący ograniczenia cen rosyjskiej ropy, Jaishankar przekazał, że jako trzeci co do wielkości konsument ropy i gazu na świecie, gdzie poziom dochodów nie był wysoki, Indie muszą dbać o własne interesy. - I pod tym względem, całkiem szczerze, widzieliśmy, że stosunki indyjsko-rosyjskie działają na naszą korzyść. Więc, jeśli to działa na naszą korzyść, chcielibyśmy to kontynuować - zaznaczył.