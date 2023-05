Trzecia gospodarka Azji napędzana rosyjską ropą. Odnotowano 10-krotny wzrost importu

Import rosyjskiej ropy do Indii wzrósł w zeszłym roku dziesięciokrotnie - poinformował portal brytyjskiej stacji BBC, powołując się na dane indyjskiego, kontrolowanego przez państwo, pożyczkodawcy Bank of Baroda.

Liczby pokazują, że trzecia co do wielkości gospodarka Azji zaoszczędziła około 5 miliardów dolarów (4 miliardy funtów), zwiększając zakupy ropy z Moskwy. Jest tak, ponieważ kraje zachodnie ograniczają import energii z Rosji po jej inwazji na Ukrainę. Z kolei Kreml sprzedaje surowiec po okazyjnej cenie krajom takim jak Chiny lub Indie, które są trzecim co do wielkości importerem ropy na świecie - podało BBC.