Heineken opuszcza Rosję. Sprzedał biznes za symboliczną cenę

czytaj dalej

"To, co tam się dzieje przyprawia o zawrót głowy" - napisał internauta na Kontakt 24, informując o tym, że w Krajowym Rejestrze Zadłużonych "wszyscy wierzyciele mogą oglądać akta innych wierzycieli". Chodzi o takie dane, jak adresy, numery dowodów osobistych czy numery PESEL. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że informacje gromadzone w KRZ są "w pełni bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem". Uwagi do projektowanych rozwiązań dotyczących informatyzacji funkcjonowania KRZ zgłaszał wcześniej Urząd Ochrony Danych Osobowych.