Gazprom wstrzyma dostawy gazu do kolejnego kraju w Europie i jednej spółki w Niemczech

Gazprom poinformował, że od środy wstrzyma dostawy gazu do duńskiej firmy Orsted oraz do Shell Energy w ramach kontraktu na dostawy gazu do Niemiec. Powodem jest brak płatności za surowiec w rublach.

Dekret Władimira Putina, który wszedł w życie od początku kwietnia br., przewiduje płatności za dostawy rosyjskiego gazu w rublach. "Duńska firma Orsted powiadomiła Gazprom Export, że nie zamierza dokonywać płatności za gaz dostarczany w rublach zgodnie z dekretem prezydenckim (…) oraz zgodnie ze schematem zaproponowanym przez Gazprom Export" - poinformował rosyjski koncern we wpisie na Telegramie.

Gazprom wstrzyma dostawy gazu do Danii

Rosyjska spółka przekazała, że nie otrzymała od Orsted zapłaty za dostawy gazu w kwietniu. Termin płatności przewidziany w kontrakcie mija 31 maja. "Gazprom Export poinformował spółkę Orsted o wstrzymaniu dostaw gazu do 1 czerwca 2022 roku do czasu dokonania płatności zgodnie z procedurą określoną w wyżej wymienionym dekrecie" - dodano we wpisie Gazpromu.

W kolejnym wpisie koncern dodał, że wstrzyma dostawy gazu do Shell Energy Europe Limited w Niemczech. Gazprom w ramach tej umowy dostarcza do 1,2 mld m3 gazu rocznie. Przyczyną - podobnie jak w przypadku Orsted - był brak zapłaty za gaz w rublach. Termin upływa 31 maja, jednak spółka Shell Energy Europe przekazała, że nie zamierza dostosować się do nowego systemu. Na płacenie za gaz zdecydowały się inne niemieckie spółki - Uniper i RWE.

Czytaj więcej: Dekret Putina. Niemieckie spółki zapłaciły za gaz według nowego schematu

W ramach dotychczasowych umów większość firm europejskich płaciła za gaz w euro na konta Gazprombanku w Luksemburgu. Tymczasem dekret przewiduje m.in. obowiązek założenia przez kupujących rosyjski gaz kont walutowych i rublowych w Gazprombanku oraz dokonywanie płatności w schemacie dwuetapowym: najpierw przelew należności w walucie, a następnie konwersja środków na ruble. Według dokumentu uznanie płatności następuje dopiero z chwilą zaksięgowania wpływu na koncie rublowym.

Wcześniej Polska, Bułgaria i Finlandia odrzuciły żądania Rosji i w konsekwencji dostawy surowca do tych krajów zostały wstrzymane. Od wtorku na tę listę trafiła również Holandia.

PAP/Maciej Zieliński

Według zapewnień Duńskiej Agencji Energetycznej ewentualne wstrzymanie przesyłu gazu do Orsted nie będzie miało żadnych bezpośrednich konsekwencji. Agencja zastrzegła w poniedziałek, że posiada plan awaryjny na wypadek, gdyby wystąpiły niedobory gazu.

Firma Orsted zauważyła w poniedziałkowym oświadczeniu, że będzie mogła kupować gaz na rynku europejskim. "Przygotowaliśmy się na taki scenariusz, aby zminimalizować ryzyko dla klientów Orsted, którymi są przede wszystkim duże firmy w Danii i Szwecji" - przekazano.

Firma energetyczna Orsted informowała wcześniej, że kontrakt z Gazpromem odpowiada za zdecydowaną większość zużycia gazu w Danii. Spółka ma podpisaną umowę z rosyjskim koncernem na dostawy gazu do 2030 roku.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: Reuters, TVN24 Biznes