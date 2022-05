Gazprom wstrzyma dostawy gazu do kolejnego kraju w Europie

Gazprom poinformował, że od środy wstrzyma dostawy gazu do duńskiej firmy Orsted. Powodem jest brak płatności za gaz w rublach.

Dekret Władimira Putina , który wszedł w życie od początku kwietnia br., przewiduje płatności za dostawy rosyjskiego gazu w rublach. "Duńska firma Orsted powiadomiła Gazprom Export, że nie zamierza dokonywać płatności za gaz dostarczany w rublach zgodnie z dekretem prezydenckim (…) oraz zgodnie ze schematem zaproponowanym przez Gazprom Export" - poinformował rosyjski koncern we wpisie na Telegramie.

Gazprom wstrzyma dostawy gazu do Danii

Rosyjska spółka przekazała, że nie otrzymała od Orsted zapłaty za dostawy gazu w kwietniu. Termin płatności przewidziany w kontrakcie mija 31 maja. "Gazprom Export poinformował spółkę Orsted o wstrzymaniu dostaw gazu do 1 czerwca 2022 roku do czasu dokonania płatności zgodnie z procedurą określoną w wyżej wymienionym dekrecie" - dodano we wpisie Gazpromu.