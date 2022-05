Dekret Putina. Niemieckie spółki zapłaciły za gaz według nowego schematu

Dekret Władimira Putina , który wszedł w życie od początku kwietnia br., przewiduje płatności za dostawy rosyjskiego gazu w rublach. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że nowy system płatności ujawnił pęknięcia w jednolitej reakcji Europy wobec Rosji za inwazję na Ukrainę. Spółki z niektórych krajów odmawiają zapłaty za surowiec w rublach, a inne szukają sposób, by dostosować się do nowej sytuacji.

We wtorek Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Holandii, a w środę zamrozi przesył do duńskiej firmy Orsted. Wcześniej Polska, Bułgaria i Finlandia odrzuciły żądania Rosji i w konsekwencji dostawy surowca do tych krajów zostały wstrzymane.