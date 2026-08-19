Ze świata Do Kremla popłynęły miliardy dolarów wsparcia Oprac. Paulina Karpińska |

Defilada bez sprzętu, siedem minut wystąpienia. Obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji Źródło wideo: Rafał Jutrznia/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

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Rosyjskie firmy wpłaciły do budżetu federalnego niemal 384 mld rubli (około 4,5 mld dol.; 16,7 mld zł) w ramach tzw. dobrowolnych, bezzwrotnych wpłat - podał we wtorek rosyjski "Forbes".

Putin miał w marcu wezwać rosyjskich przedsiębiorców do wsparcia budżetu państwa, który zmaga się z rekordowym deficytem.

Dziesięciokrotny wzrost wpłat do rosyjskiego budżetu

O skuteczności jego apelu może świadczyć dynamika wpłat. Według danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów w okresie styczeń-marzec, przed spotkaniem, wpływy od organizacji niepaństwowych wynosiły 15,6 mld rubli (183 mln dol.). W kwietniu wzrosły dziesięciokrotnie - do 159,7 mld rubli (1,8 mld dol.), w maju do 232,3 mld (2,7 mld dol.), w czerwcu do 294,4 mld (3,5 mld dol.), by w lipcu i pierwszej połowie sierpnia osiągnąć 383,69 mld rubli (ponad 4,5 mld dol.).

Rosyjscy prawnicy cytowani przez "Forbesa" oceniają, że obecne wpływy prawdopodobnie nie są związane ze sprzedażą rosyjskich aktywów przez zagraniczne firmy, ponieważ ten mechanizm praktycznie się wyczerpał.

Wpłaty firm do budżetu przekroczyły oczekiwania Putina

Źródła rosyjskiego magazynu "Ekspert" informowały wcześniej, że rosyjski rząd oczekiwał, iż do końca roku wartość takich wpłat wyniesie około 300 mld rubli. Już w połowie sierpnia kwota ta została jednak przekroczona.

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Szef Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców Aleksandr Szochin potwierdził, że rosyjski biznes przekazuje środki do budżetu, podkreślając jednak, że wpłaty mają charakter dobrowolny. Jak mówił, przedsiębiorcy przekazywali pieniądze zarówno z funduszy firmowych, jak i rodzinnych, a wysokość wpłat była uzależniona od sytuacji poszczególnych firm i ich osobistych środków.