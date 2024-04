Co dalej z działalnością Auchan w Rosji? Jest oświadczenie

Francuska Grupa Elo (dawniej Auchan Holding) poinformowała o sprzedaży przez jej spółkę zależną aktywów w Rosji. Chodzi o 19 centrów handlowych w tym kraju. Grupa Elo jest właścicielem Auchan Retail i New Immo Holding. Spółka Auchan Retail Russia podkreśliła we wtorkowym komunikacie, że kontynuuje działalność w Rosji.

O sprzedaży aktywów poinformował rosyjski portal RBC. W artykule wskazywano, że Ceetrus jest częścią francuskiej grupy Auchan, należącej do rodziny Mulliez. Firma do 2018 roku nosiła nazwę Immoauchan.

Z ustaleń portalu wynika, że przedwstępna umowa miała zostać podpisana w październiku 2023 roku. Zgoda na transakcję miała zostać wydana przez rządową komisję pod koniec ubiegłego roku, a do złożenia podpisów pod umową miało dojść 25 marca br..

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do firmy Ceetrus. W odpowiedzi na zadane pytania otrzymaliśmy komunikat prasowy datowany na 5 kwietnia br..

Grupa Elo poinformowała w nim, że spółka New Immo Holding "sprzedała swoje aktywa nieruchomościowe w Rosji w dniu 25 marca 2024 r. poprzez sprzedaż swojej rosyjskiej spółki zależnej Ceetrus OOO". W komunikacie wskazano, że transakcja obejmuje 19 centrów handlowych. Zapowiadano wówczas, że zmiany właścicielskie zostaną zarejestrowane w ciągu najbliższych kilku dni.

Auchan w Rosji

Spółka Auchan Retail Russia podkreśliła we wtorkowym komunikacie, że kontynuuje działalność w Rosji i nie planuje rewizji swojej strategii. Zaznaczono, że zmiany właścicielskie w firmach trzecich nie mają wpływu na działalność detalisty. Przypomniano również, że od 2023 roku Auchan Retail Russia działa na rynku rosyjskim niezależnie od swojej spółki macierzystej.

Serwis "The Moscow Times" napisał, że od początku wojny w Ukrainie rosyjski oddział Auchan działa autonomicznie, bez inwestycji ze strony spółki macierzystej. Wskazano przy tym, że w 2023 roku przychody Auchan LLC spadły o 4,7 proc. - do 226 mld rubli, a zysk netto spadł z 4,7 mld rubli do 460,2 mln rubli.